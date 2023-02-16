В РКН заявили, что прецедентов с закрытием СМИ из-за фейков о спецоперации ещё не было

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии случаев прекращения работы СМИ из-за распространения недостоверной информации о спецоперации на Украине.

«Случаев прекращения деятельности СМИ в связи с неоднократным распространением недостоверной информации о специальной военной операции с февраля 2022 года не было», — заявили в ведомстве РИА Новости.

Уточняется, что в связи с правонарушениями, связанными с дискредитацией ВС России, административные или уголовные дела могут составлять должностные лица в правоохранительных органах.

В ноябре в Минобороны предупредили об украинских фейках про мобилизацию в России.

В октябре сотрудники Генпрокуратуры совместно с ФСБ и МВД пресекли деятельность около 900 информационных ресурсов, на которых распространялись недостоверные данные о ходе специальной военной операции.