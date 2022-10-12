Генпрокуратура сообщила о выявлении около 900 ресурсов с фейками о спецоперации

Сотрудники Генпрокуратуры совместно с ФСБ и МВД пресекли деятельность около 900 информационных ресурсов, на которых распространялись недостоверные данные о ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава надзорного органа Игорь Краснов.

«Вместе с ФСБ и МВД мы работаем над пресечением размещённой недостоверной информации о мобилизации, незаконных протестных акций, а также попыток дискредитации наших Вооружённых сил», — приводит РИА Новости его слова.

Краснов добавил, что Генпрокуратура обратилась к Роскомнадзору с требованием заблокировать данные ресурсы.

Также генпрокурор заявил, что при получении повестки по ошибке в рамках частичной мобилизации гражданину необходимо явиться в военкомат с актуальными данными, которые дают право на освобождение от призыва.