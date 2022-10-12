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Генпрокурор Краснов рассказал, что необходимо делать при получении повестки по ошибке

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При получении повестки по ошибке в рамках частичной мобилизации гражданину необходимо явиться в военкомат с актуальными данными, которые дают право на освобождение от призыва. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.
Генпрокурор Краснов рассказал, что необходимо делать при получении повестки по ошибке
  • РИА Новости

«После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации», — приводит РИА Новости его слова.

Краснов добавил, что каждое обращение к прокурорам будет рассмотрено. По его словам, прокурорское вмешательство помогло разобраться во многих случаях.

Также генпрокурор заявил, что в России нет единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации.

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