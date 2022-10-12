Генпрокурор Краснов рассказал, что необходимо делать при получении повестки по ошибке
- РИА Новости
«После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации», — приводит РИА Новости его слова.
Краснов добавил, что каждое обращение к прокурорам будет рассмотрено. По его словам, прокурорское вмешательство помогло разобраться во многих случаях.
Также генпрокурор заявил, что в России нет единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации.