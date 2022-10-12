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Генпрокурор России Краснов назвал выявленные в ходе частичной мобилизации проблемы

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В России нет единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации, заявил российский генпрокурор Игорь Краснов.
Генпрокурор России Краснов назвал выявленные в ходе частичной мобилизации проблемы
  • РИА Новости

Об этом Краснов рассказал РИА Новости, отвечая на вопрос о проблемах, выявленных в ходе частичной мобилизации.

По словам генпрокурора, «корень проблемы» также в том, что должностные лица стремятся отчитаться о выполненной работе в ущерб нормативным правилам.

Ранее Краснов сообщил, что Генпрокуратура России осуществляет надзор за проведением частичной мобилизации в стране в режиме 24/7.

10 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация помогла увидеть проблемы в военной отрасли, с которыми необходимо разобраться.

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