Генпрокурор России Краснов назвал выявленные в ходе частичной мобилизации проблемы

В России нет единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации, заявил российский генпрокурор Игорь Краснов.

Об этом Краснов рассказал РИА Новости, отвечая на вопрос о проблемах, выявленных в ходе частичной мобилизации.

По словам генпрокурора, «корень проблемы» также в том, что должностные лица стремятся отчитаться о выполненной работе в ущерб нормативным правилам.

Ранее Краснов сообщил, что Генпрокуратура России осуществляет надзор за проведением частичной мобилизации в стране в режиме 24/7.

10 октября президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация помогла увидеть проблемы в военной отрасли, с которыми необходимо разобраться.