Путин высказался о выявленных в ходе частичной мобилизации проблемах

Российский президент Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация помогла увидеть проблемы в военной отрасли, с которыми необходимо разобраться.

Об этом он сказал в ходе встречи по видеосвязи с главами регионов России, избранными в сентябре.

«Если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, так никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались», — сказал он.

Президент обратил внимание, что эти проблемы накапливались достаточно долго.

Он добавил, что это хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами.

Ранее Путин сообщил, что российское Министерство обороны не внесло в нормативно-правовую базу заявленную информацию о не подпадающих под частичную мобилизацию категориях граждан вовремя, поэтому теперь необходимо вносить коррективы.