Узнать больше

Путин высказался о выявленных в ходе частичной мобилизации проблемах

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация помогла увидеть проблемы в военной отрасли, с которыми необходимо разобраться.

Об этом он сказал в ходе встречи по видеосвязи с главами регионов России, избранными в сентябре.

«Если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, так никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались», — сказал он.

Президент обратил внимание, что эти проблемы накапливались достаточно долго. 

Он добавил, что это хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами.

Ранее Путин сообщил, что российское Министерство обороны не внесло в нормативно-правовую базу заявленную информацию о не подпадающих под частичную мобилизацию категориях граждан вовремя, поэтому теперь необходимо вносить коррективы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить