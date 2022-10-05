Путин заявил, что МО России вовремя не внесло изменений по списку мобилизуемых

Президент России Владимир Путин сообщил, что российское Министерство обороны не внесло в нормативно-правовую базу заявленную информацию о не попадающих под частичную мобилизацию категориях граждан вовремя, поэтому теперь необходимо вносить коррективы.

Об этом российский лидер рассказал на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Путин подчеркнул, что ведомство перечислило категории граждан, которым положена отсрочка от частичной мобилизации, однако никак это не задокументировало.

«Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учёл изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», — приводит слова российского президента РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу Вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

Также Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации.