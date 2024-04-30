Премьер Грузии Кобахидзе назвал президента Зурабишвили предателем страны

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили является предателем страны в прямом смысле слова.

«Самое печальное, что человек, который до сих пор юридически называется президентом Грузии, является просто предателем этой страны, в прямом смысле этого слова. Она напрямую предаёт национальные интересы Грузии», — сказал Кобахидзе, слова которого приводит Sputnik Грузия.

Он принёс извинения грузинскому народу за то, что Зурабишвили занимает свой пост.

Как утверждают лидеры «Грузинской мечты», Зурабишвили примкнула к радикальной оппозиции, которая пытается расшатать ситуацию в стране и устроить революцию, чтобы сменить власть и «втянуть страну в войну».

Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении. После этого президент Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.