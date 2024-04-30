Премьер Грузии Кобахидзе назвал президента Зурабишвили предателем страны
- РИА Новости
«Самое печальное, что человек, который до сих пор юридически называется президентом Грузии, является просто предателем этой страны, в прямом смысле этого слова. Она напрямую предаёт национальные интересы Грузии», — сказал Кобахидзе, слова которого приводит Sputnik Грузия.
Он принёс извинения грузинскому народу за то, что Зурабишвили занимает свой пост.
Как утверждают лидеры «Грузинской мечты», Зурабишвили примкнула к радикальной оппозиции, которая пытается расшатать ситуацию в стране и устроить революцию, чтобы сменить власть и «втянуть страну в войну».
Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении. После этого президент Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.