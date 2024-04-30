Депутат Рады: около 15 000 военных уже наказаны за отказ исполнять приказы
- AP
Как он отметил в беседе с изданием «СТРАНА.ua», речь идёт о дисциплинарном наказании.
«И таких у нас около 15 тыс., которые или не исполнили приказ, или отказались исполнять его, или где-то покинули самовольно воинскую часть», — отметил он в видеофрагменте, опубликованном в Telegram портала.
Уточняется, что это лишь официальные данные.
Вместе с этим депутат отметил, что проблема ещё и в том, что «среди них мало людей, которые готовы снова брать оружие в руки».
Ранее сообщалось, что на Украине с начала СВО возбудили более 11 тыс. дел против уклонистов.