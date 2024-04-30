Депутат Рады: около 15 000 военных уже наказаны за отказ исполнять приказы

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что уже около 15 тыс. украинских военных были наказаны за отказ исполнять приказы или же за самовольное оставление воинской части.

Как он отметил в беседе с изданием «СТРАНА.ua», речь идёт о дисциплинарном наказании.

«И таких у нас около 15 тыс., которые или не исполнили приказ, или отказались исполнять его, или где-то покинули самовольно воинскую часть», — отметил он в видеофрагменте, опубликованном в Telegram портала.

Уточняется, что это лишь официальные данные.

Вместе с этим депутат отметил, что проблема ещё и в том, что «среди них мало людей, которые готовы снова брать оружие в руки».

Ранее сообщалось, что на Украине с начала СВО возбудили более 11 тыс. дел против уклонистов.