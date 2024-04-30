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Депутат Рады: около 15 000 военных уже наказаны за отказ исполнять приказы

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Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что уже около 15 тыс. украинских военных были наказаны за отказ исполнять приказы или же за самовольное оставление воинской части.
Депутат Рады: около 15 000 военных уже наказаны за отказ исполнять приказы
  • AP

Как он отметил в беседе с изданием «СТРАНА.ua», речь идёт о дисциплинарном наказании.

«И таких у нас около 15 тыс., которые или не исполнили приказ, или отказались исполнять его, или где-то покинули самовольно воинскую часть», — отметил он в видеофрагменте, опубликованном в Telegram портала.

Уточняется, что это лишь официальные данные.

Вместе с этим депутат отметил, что проблема ещё и в том, что «среди них мало людей, которые готовы снова брать оружие в руки».

Ранее сообщалось, что на Украине с начала СВО возбудили более 11 тыс. дел против уклонистов.

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