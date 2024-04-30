Авиацией, ракетными войсками и артиллерией: ВС РФ поразили ангар ВСУ для сборки легкомоторных беспилотных самолётов

В течение прошедших суток ВС РФ поразили ангар ВСУ для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолётов и два склада военно-технического имущества, сообщили в Минобороны России. Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять украинских БПЛА.

Российские войска в течение прошедших суток поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолётов. Это следует из сводки Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолётов, два склада военно-технического имущества, а также живая сила и военная техника ВСУ в 108 районах», — говорится в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские экипажи БМП-3 подразделения группировки прикрытия государственной границы уничтожили укреплённые позиции украинских войск вместе с расчётом FPV-дронов в приграничном с Белгородской областью районе Украины.

Также на russian.rt.com Группировка прикрытия госграницы РФ уничтожила укрепрайоны ВСУ

Ситуация на линии фронта

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районах н. п. Синьковка (Харьковская область), Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

За сутки отражено пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии возле н. п. Стельмаховка, Райгородка (ЛНР) и Крахмальное (Харьковская область). Противник потерял до 90 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны вблизи н. п. Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка (ДНР).

Также по теме «Зарядили, заправили, подготовились»: боевой вылет вертолёта Ми-35М Экипаж вертолёта Ми-35М ВС России поразил опорные пункты и живую силу украинских войск в зоне ответственности группировки войск...

Потери противника: до 440 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка и Очеретино (ДНР).

Отражено девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ неподалёку от н. п. Новгородское, Семёновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи (ДНР).

ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три боевые машины пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и 105-мм лёгкую гаубицу М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах н. п. Старомайорское и Водяное (ДНР).

Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, два пикапа и две 155-мм гаубицы М777 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты возле н. п. Работино (Запорожская область) и Новотягинка (Херсонская область). Противник потерял свыше 20 военнослужащих.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.