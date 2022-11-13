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В Минобороны предупредили об украинских фейках про мобилизацию в России

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Киев распространяет через подконтрольные СМИ фейки о якобы скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации в России. Это не соответствует действительности, заявило российское Министерство обороны.
В Минобороны предупредили об украинских фейках про мобилизацию в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет РИА Новости, так в министерстве прокомментировали информацию о росте количества обращений россиян на горячую линию по данному поводу.

«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России», — сказали в ведомстве.

Причиной стало «распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем».

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призваны 318 тыс. человек.

По данным на 7 ноября, до 80 тыс. мобилизованных граждан находились в зоне проведения специальной военной операции.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил готовить мобилизованных в тыловых районах перед отправкой в районы боевых действий.

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