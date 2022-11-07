Путин: около 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне проведения спецоперации
«У нас сейчас тысяч 50 находятся в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тыс. в зоне (проведения СВО. — RT). Остальные все — на полигонах», — сказал глава государства, его слова приводит РИА Новости.
Ранее президент выразил благодарность всем пополнившим ряды вооружённых сил страны добровольцам и мобилизованным.
В Минобороны России отмечали, что дальнейшую работу военных комиссариатов по комплектованию российских ВС организуют только за счёт приёма добровольцев и кандидатов в контрактники.