Путин: около 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне проведения спецоперации

До 80 тыс. мобилизованных граждан находятся в зоне проведения специальной военной операции, около 50 тыс. из них принимают участие в боевых действиях, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«У нас сейчас тысяч 50 находятся в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тыс. в зоне (проведения СВО. — RT). Остальные все — на полигонах», — сказал глава государства, его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент выразил благодарность всем пополнившим ряды вооружённых сил страны добровольцам и мобилизованным.

В Минобороны России отмечали, что дальнейшую работу военных комиссариатов по комплектованию российских ВС организуют только за счёт приёма добровольцев и кандидатов в контрактники.