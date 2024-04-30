Военный эксперт Дандыкин: сбитые ATACMS могли быть с истёкшим сроком хранения

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что сбитые над Крымом ракеты ATACMS могли быть с «просроченным сроком хранения», и это очень опасно.

«Эти кассеты, вполне вероятно, когда их сбили наши силы противовоздушной обороны, разбросались и не взорвались. Такое может быть. Потому что ракеты могли быть с просроченным сроком хранения. И это очень опасно», — сказал Дандыкин «Ленте.Ру».

Кассеты снаряжены суббоеприпасами, поэтому «желательно вызывать сапёров, чтобы излишнее любопытство не приводило к жертвам», добавил специалист.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о попытках ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS. После этого глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития ракет.

По данным Министерства обороны, средства ПВО за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.