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Подросток погиб при нападении вооружённого мечом мужчины в Лондоне

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Подросток погиб от меча при нападении вооружённого человека на северо-востоке Лондона, заявил старший суперинтендант столичной полиции Стюарт Белл.
Подросток погиб при нападении вооружённого мечом мужчины в Лондоне
  • Gettyimages.ru

«Один из пострадавших, 13-летний мальчик, умер. Он был доставлен в больницу после полученных ножевых ранений, но, к сожалению, вскоре скончался», — цитирует его ТАСС.

По словам Белла, в больнице ещё остаются четверо пострадавших, среди которых и сотрудники полиции. 

Самого нападавшего обезвредили электрошокером.

Ранее в службе скорой помощи Лондона сообщили о нападении вооружённого мечом человека на прохожих в британской столице.

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