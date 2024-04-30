Подросток погиб при нападении вооружённого мечом мужчины в Лондоне
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«Один из пострадавших, 13-летний мальчик, умер. Он был доставлен в больницу после полученных ножевых ранений, но, к сожалению, вскоре скончался», — цитирует его ТАСС.
По словам Белла, в больнице ещё остаются четверо пострадавших, среди которых и сотрудники полиции.
Самого нападавшего обезвредили электрошокером.
Ранее в службе скорой помощи Лондона сообщили о нападении вооружённого мечом человека на прохожих в британской столице.