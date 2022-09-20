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Врач Сайфулина рассказала, что поможет укрепить иммунитет

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Врач-педиатр высшей категории, член союза педиатров России Марьям Сайфулина рассказала, что поможет укрепить иммунитет.

Материал об этом появился на сайте РИАМО.

«Обязательное условие — это здоровый сон, особенно для того, чтобы именно осенью укрепить наш иммунитет. В частности, интерлейкины вырабатываются в ночное время суток и Т-клетки, которые ответственны за иммунный ответ, — тоже именно в ночное время, во время сна. Недостаток сна делает нас более уязвимыми к вирусам и бактериям», — рассказала Сайфулина.

По мнению медика, также важно не пренебрегать занятиями спортом и правильным питанием. 

Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал о вреде энергетических напитков для здоровья.

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