Российские бойцы рассказали RT о разнице во взятии Авдеевки и Бердычей

Российские бойцы штурмовой роты 74-й бригады рассказали специальному корреспонденту RT Александру Пискунову о разнице во взятии российскими войсками Авдеевки и Бердычей.

Отмечается, что данная штурмовая рота сейчас обеспечивает левый фланг группировки, наступающей по направлению к Очеретину, однако до этого именно эти военные одними из первых заходили в Авдеевку, последними оттуда выходили, а после — освобождали Бердычи.

«Противник в Авдеевки держался достойно, скажем, первые три-четыре дня... Потом у них складывалось не так, как они хотят... Они начали сдавать. В Бердычах они были хорошо окопаны, запустили все подразделения, которые у них были, скорее всего, чтобы подготовить вторую линию обороны, запасную уже за рекой... Им нужно было нас притормозить», — рассказал боец.

По его словам, в Бердычах ВСУ держались из последних сил и завозили туда всю технику, а также последние имеющиеся у них патроны, снаряды и беспилотники.

«Один дом штурмовали шесть раз... Зашли — противник прислал подкрепление — отошли, уничтожили вэсэушников — и по новой... И так несколько накатов», — добавил он.

Отмечается, что сейчас солдаты ВСУ пытаются окапываться вблизи населённых пунктов Новосёловка Первая и Новопокровское, чтобы сдержать наступление. Но российские военные продолжают продвигаться.

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