RT в Telegram
Подпишись

Бойцы ВС России рассказали RT о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве

Короткая ссылка
Оператор БПЛА группы Амура из спецназа «Ахмат» с позывным Ферзь рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве.

По его словам, украинские военные накрывают позиции масксетями, чтобы скрыть свою численность. Но в итоге это бесполезно, так как российские бойцы разбирают их полностью.

Также, по его словам, солдаты ВСУ пытаются выжечь лес термобарическими снарядами — с огнём российские военные справляются подручными средствами.

Отдельно он добавил, что бороться с беспилотниками ВСУ помогают средства РЭБ.

«Сажаем «птицы», перепрошиваем, ремонтируем и так же запускаем в работу. Подстраиваемся под частоты противника», — сказал боец.

Ранее RT показал, как бойцы ВС России штурмуют блиндажи ВСУ у Часова Яра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить