Бойцы ВС России рассказали RT о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве

Оператор БПЛА группы Амура из спецназа «Ахмат» с позывным Ферзь рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице о новой тактике ВСУ в Серебрянском лесничестве.

По его словам, украинские военные накрывают позиции масксетями, чтобы скрыть свою численность. Но в итоге это бесполезно, так как российские бойцы разбирают их полностью.

Также, по его словам, солдаты ВСУ пытаются выжечь лес термобарическими снарядами — с огнём российские военные справляются подручными средствами.

Отдельно он добавил, что бороться с беспилотниками ВСУ помогают средства РЭБ.

«Сажаем «птицы», перепрошиваем, ремонтируем и так же запускаем в работу. Подстраиваемся под частоты противника», — сказал боец.

Ранее RT показал, как бойцы ВС России штурмуют блиндажи ВСУ у Часова Яра.