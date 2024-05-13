RT показал, как бойцы ВС России штурмуют блиндажи ВСУ у Часова Яра

Военкор RT Влад Андрица в эксклюзивном материале показал, как бойцы 4-й бригады вместе со спецназом «Ахмат» штурмуют позиции ВСУ на одной из господствующих высот, примыкающих к селу Красному в пригороде Часова Яра.

Операцию сопровождает беспилотник, а военными в прямом эфире руководит комбат с позывным Шустрый. Противник усердно старался удержать местность, скрываясь в сети укреплений, но штурмовики всё равно его выбили.

Последнего бойца ВСУ, который пережил «отработку» блиндажей сбросами с FPV-дронов (3:05) и столкновение с российскими военными, взяли в плен (3:24). В списке Шустрого он стал 50-м украинским солдатом, кого удалось схватить живым.

Чтобы взять эту лесополосу, примыкающую к селу Красному, понадобилось два дня, рассказал комбат.

Ранее Андрица показал первую часть сюжета о том, как российские военные штурмуют позиции ВСУ в пригороде Часова Яра.