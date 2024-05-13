RT в Telegram
Подпишись

RT показал, как бойцы ВС России штурмуют блиндажи ВСУ у Часова Яра

Короткая ссылка
Военкор RT Влад Андрица в эксклюзивном материале показал, как бойцы 4-й бригады вместе со спецназом «Ахмат» штурмуют позиции ВСУ на одной из господствующих высот, примыкающих к селу Красному в пригороде Часова Яра.

Операцию сопровождает беспилотник, а военными в прямом эфире руководит комбат с позывным Шустрый. Противник усердно старался удержать местность, скрываясь в сети укреплений, но штурмовики всё равно его выбили.

Последнего бойца ВСУ, который пережил «отработку» блиндажей сбросами с FPV-дронов (3:05) и столкновение с российскими военными, взяли в плен (3:24). В списке Шустрого он стал 50-м украинским солдатом, кого удалось схватить живым.

Чтобы взять эту лесополосу, примыкающую к селу Красному, понадобилось два дня, рассказал комбат.

Ранее Андрица показал первую часть сюжета о том, как российские военные штурмуют позиции ВСУ в пригороде Часова Яра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить