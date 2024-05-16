«Всеобъемлющее партнёрство»: какие вопросы обсудят Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Китае

Президент России Владимир Путин 16—17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках переговоров будут обсуждаться все аспекты стратегического партнёрства между РФ и Китаем, включая перспективы сотрудничества и решение актуальных международных проблем. Планируется подписание совместного заявления и ряда двусторонних документов. Также пройдёт торжественный вечер по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и КНР. По мнению экспертов, предстоящая встреча Путина и Си Цзиньпина может стать одним из самых важных событий в мировой политике в 2024 году.

В четверг, 16 мая, начинается двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это первая зарубежная поездка российского лидера после вступления в должность.

«Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается также, что по итогам переговоров стороны намерены подписать совместное заявление глав государств и ряд других документов.

Кроме того, президенты России и Китая примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР.

Помимо Си Цзиньпина, российский лидер встретится также с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«Глава Российского государства также посетит город Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян, где примет участие в церемонии открытия Восьмого российско-китайского ЭКСПО и Четвёртого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета», — сообщили в Кремле.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, государственный визит предусматривает посещение двух городов — Пекина и Харбина. По его словам, в Пекине 16 мая российского лидера ждёт «насыщенная программа», которая начнётся с официальной церемонии. Затем пройдут переговоры в узком составе, где будут обсуждаться «наиболее важные и в том числе многие чувствительные вещи», подчеркнул помощник президента. Позднее состоится встреча в расширенном составе, включая членов российского правительства и Госсовета Китая.

Ушаков обратил внимание, что председатель КНР Си Цзиньпин тоже посетил РФ с первым госвизитом после своего переизбрания в марте 2023 года.

«Такая традиция является наглядным подтверждением высокого уровня двусторонних отношений и приоритетного внимания, которое уделяется с обеих сторон российско-китайскому партнёрству. Это, безусловно, отражает также и личную химию, сложившуюся между двумя лидерами наших государств», — заявил Ушаков.

Кроме того, он перечислил и ряд конкретных направлений для переговоров в рамках «международного блока».

«Состоится углублённый обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах, в том числе в ООН... Естественно, будет затронуто также сотрудничество двух стран в рамках БРИКС», — заявил он.

Предполагается, что лидеры двух стран обсудят ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии, а также в АТР в целом. Во время переговоров речь пойдёт и о взаимодействии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о проблематике сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

«Скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены во время неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы», — подчеркнул Ушаков.

Флаги РФ и КНР

AP

Он отметил, что сотрудничество РФ и КНР «уверенно развивается» во всех сферах.

«Партнёрство основано, что важно, на уважении суверенитета, интересов друг друга, носит доверительный характер, является равноправным, взаимовыгодным и, что очень важно в нынешних условиях, демонстрирует устойчивость к любому внешнему давлению», — сказал помощник президента.

Приоритеты переговоров

Приоритетом переговоров будет торгово-экономическое взаимодействие, учитывая, что Китай с 2010 года «занимает позицию ведущего внешнеторгового партнёра России», заметил Юрий Ушаков. Он также напомнил, что Россия в 2023 году поднялась на четвёртое место среди контрагентов КНР.

Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая демонстрирует рекордный рост в самых разных областях, подчеркнул помощник президента РФ. Он рассказал о динамике этих показателей, обратив внимание, что в 2023 году товарооборот двух стран вырос на 23,1% и достиг рекордных $227,8 млрд ($240,1 млрд, по китайским данным).

«Важно отметить, что увеличивается доля расчётов в национальных валютах: она уже превышает 90%», — уточнил представитель Кремля.

Локомотивом двусторонней кооперации является энергетика, заметил Ушаков.

«В прошлом году были вновь побиты рекорды поставок в Китай нефти, трубопроводного газа, СПГ и угля», — сказал представитель Кремля.

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По словам Ушакова, поставки по газопроводу «Сила Сибири» идут «с повышением контрактных обязательств», а в следующем году ожидается его выход на проектную мощность 38 млрд куб. м. К тому же, как добавил представитель Кремля, «идёт по графику сооружение дальневосточного газового маршрута».

В атомной энергетике реализуются проекты по строительству двух АЭС «российского дизайна», отметил помощник президента России.

Новые инициативы в энергетической сфере станут одной из тем переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита российского лидера в Китай, рассказал представитель Кремля.

Кроме того, успешно развивается промышленное сотрудничество, особенно в сфере автомобилестроения, отметил Ушаков.

К тому же партнёрство двух стран в сельском хозяйстве уже приобрело «стратегический характер», обратил внимание помощник российского лидера.

«В 2023 году объём поставок нашей сельхозпродукции в Китай увеличился на 53%, это где-то $7,6 млрд. Это новый рекорд, естественно», — сказал Ушаков.

По его словам, в приоритете также укрепление «транспортной взаимосвязанности», организация трансграничных перевозок, в том числе с использованием Северного морского пути.

«Стратегические планы»

В преддверии государственного визита в КНР Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа». В частности, он поделился своим видением перспектив российско-китайского партнёрства.

«Подчеркну, что в его основе всегда были и остаются принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга, а особую, значимую роль в развитии наших отношений играли мудрые и дальновидные политики, государственные деятели — такие, как председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин», — отметил Путин.

По его словам, именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнёрства между РФ и КНР определил выбор Китая в качестве первого государства, которое ему предстоит посетить после официального вступления в должность президента России.

«Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться, — подчеркнул российский лидер. — Речь идёт о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. А в более широком плане — о содействии развитию и процветанию России и Китая за счёт наращивания равноправного взаимовыгодного сотрудничества».

Нефтепровод

© РИА Новости / Алексей Бабушкин

Путин также анонсировал планы по наращиванию сотрудничества с КНР в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии «и в других инновационных отраслях».

«Уверен, все обозначенные стратегические планы мы реализуем. И здесь мы открыты для работы с партнёрами во всём мире, среди которых и наш добрый сосед и надёжный друг — Китай», — заявил президент России.

«Исходя из интересов своих стран»

Как отметил руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев, предстоящий визит президента России в Китай и прошедшая поездка председателя КНР в Россию сразу после официального вступления в должность демонстрируют приоритеты сторон во внешней политике.

«Москва и Пекин уже выстроили достаточно высокий уровень отношений, и, судя по последним статистическим данным, которыми располагают в Кремле, это ещё далеко не предел. Перед предстоящим визитом Путина в КНР, судя по всему, стоит одна из главных задач — координация действий на международной арене. И РФ, и КНР против доминирования одного политического центра в мире и за укрепление многополярности. При этом Москва и Пекин дружат не против кого-то, а в первую очередь из интересов своих стран», — рассказал аналитик в разговоре с RT.

По его словам, важнейшим вопросом в ходе переговоров может стать преодоление санкционного режима, введённого против России и Китая западными странами.

«Цель РФ и КНР — вместе противостоять тем санкциям, которые объявляют государства Запада вопреки своим собственным правилам, нарушая все международные нормы. Но Москва и Пекин могут найти и уже находят способы противостоять такому давлению», — констатировал Санакоев.

Кроме того, в ходе двухдневного визита стороны могут обсудить ещё ряд вопросов, касающихся других сфер, отметил эксперт.

«Это наверняка и сотрудничество в высокотехнологичных областях, и тема космоса, и развитие атомных технологий, искусственного интеллекта. Кроме того, сторонам крайне полезно будет обсудить вопросы в сфере логистики, в частности ситуацию вокруг Северного морского пути. Но важнейшим является сотрудничество РФ и КНР на Дальнем Востоке России и северо-востоке Китая», — сказал Санакоев.

По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектора общества «Знание» Евгения Семибратова, предстоящая встреча Путина и Си Цзиньпина может стать одним из самых важных событий в мировой политике в 2024 году.

«Что будут обсуждать лидеры? Разумеется, речь пойдёт об экономическом, о торговом сотрудничестве, о технологическом взаимодействии. Возможно, будут подняты вопросы партнёрства в финансовой сфере, учитывая, что США активно угрожают китайским партнёрам вторичными санкциями за сотрудничество с Россией. И в связи с этим тема использования альтернативных финансовых инструментов, полностью независимых от Запада, становится всё более и более актуальной», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Как отметил Семибратов, развитие отношений между Россией и Китаем идёт не только по линии взаимодействия двух лидеров, но и по линии отдельных министерств и даже регионов.

«В частности, не так давно была встреча между губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым и главой китайской провинции Шэньси Чао Гэном. И вот эти примеры демонстрируют тот глубокий уровень взаимодействия и интеграции, который присутствует в отношениях между РФ и КНР, а также позволяет нам говорить об их стратегическом характере», — уверен аналитик.

Российская делегация в КНР

© Russian Foreign Ministry Press Service via AP

В свою очередь, директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский рассказал в беседе с RT, что РФ и КНР намерены предпринять конкретные шаги для дальнейшего развития сотрудничества.

«Речь будет идти о снятии всяких барьеров на пути взаимной торговли. Кроме того, необходимо решить вопрос финансовых транзакций между двумя странами и выработать какой-либо механизм, который позволит китайским компаниям избегать вторичных санкций», — считает он.

Ещё одна задача — это недопущение милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне того, что Соединённые Штаты вместе со своими союзниками создают объединения «с военным подтекстом», отметил Воскресенский.

«Тот же АUKUS можно назвать квазивоенным союзом, который призван ограничить влияние Китая на этот регион и его развитие. Кроме того, это выстраивание оси США — Южная Корея — Япония и подключение к ним других стран, например Филиппин, где открываются новые военные американские базы. Ввиду такой активности Россия и Китай наверняка продолжат наращивать партнёрство в военно-технической сфере, в том числе и по части проведения совместных учений», — заключил аналитик.