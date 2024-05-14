Ушаков: лидеры России и Китая обсудят сотрудничество в ООН и БРИКС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Состоится углублённый обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах, в том числе в ООН... Естественно, будет затронуто также сотрудничество двух стран в рамках БРИКС», — заявил он.

Ранее Ушаков заявил, что неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином, темой которой будет ситуация на Украине, станет важнейшей частью визита российского лидера в Китай.