RT в Telegram
Подпишись

Ушаков: лидеры России и Китая обсудят сотрудничество в ООН и БРИКС

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС.
Ушаков: лидеры России и Китая обсудят сотрудничество в ООН и БРИКС
  • globallookpress.com
  • © Zhang Ling/XinHua

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Состоится углублённый обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах, в том числе в ООН... Естественно, будет затронуто также сотрудничество двух стран в рамках БРИКС», — заявил он.

Ранее Ушаков заявил, что неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином, темой которой будет ситуация на Украине, станет важнейшей частью визита российского лидера в Китай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить