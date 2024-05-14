Ушаков: лидеры России и Китая обсудят сотрудничество в ООН и БРИКС
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Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Состоится углублённый обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах, в том числе в ООН... Естественно, будет затронуто также сотрудничество двух стран в рамках БРИКС», — заявил он.
Ранее Ушаков заявил, что неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином, темой которой будет ситуация на Украине, станет важнейшей частью визита российского лидера в Китай.