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Ушаков: неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином в КНР будет самой важной

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Неформальная встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, темой которой станет ситуация на Украине, станет важнейшей частью визита российского лидера в Китай.
Ушаков: неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином в КНР будет самой важной
  • AFP
  • © Sergei SAVOSTYANOV

Об этом в ходе брифинга для журналистов сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, которые приводит ТАСС, вечером 16 мая лидеры двух стран прогуляются по парку рядом с дворцом и попьют чай.

«А затем состоятся неформальные переговоры, в ходе неформального ужина с участием некоторых членов делегаций с обеих сторон», — отметил Ушаков.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин по приглашению китайского коллеги посетит Пекин 16—17 мая.

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