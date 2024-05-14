Ушаков: неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином в КНР будет самой важной
- AFP
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Об этом в ходе брифинга для журналистов сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, которые приводит ТАСС, вечером 16 мая лидеры двух стран прогуляются по парку рядом с дворцом и попьют чай.
«А затем состоятся неформальные переговоры, в ходе неформального ужина с участием некоторых членов делегаций с обеих сторон», — отметил Ушаков.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин по приглашению китайского коллеги посетит Пекин 16—17 мая.