Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16—17 мая

Президент России Владимир Путин по приглашению главы КНР Си Цзиньпина посетит Китай 16—17 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидеры двух стран проведут переговоры, по итогам планируется подписание ряда документов.

Также главы России и Китая примут участие в церемонии по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры двух государств.

Ранее Путин заявлял, что планирует визит в Китай в мае.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита Путина в Китай в настоящий момент находится на завершающей стадии.