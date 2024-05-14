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Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16—17 мая

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Президент России Владимир Путин по приглашению главы КНР Си Цзиньпина посетит Китай 16—17 мая.
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16—17 мая
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидеры двух стран проведут переговоры, по итогам планируется подписание ряда документов.

Также главы России и Китая примут участие в церемонии по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры двух государств.

Ранее Путин заявлял, что планирует визит в Китай в мае.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита Путина в Китай в настоящий момент находится на завершающей стадии.

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