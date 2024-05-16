Покушавшемуся на жизнь Фицо предъявили обвинение в попытке убийства

Полиция Словакии обвинила стрелявшего в премьер-министра Роберта Фицо в попытке умышленного убийства из мести.

Как сообщает TVnoviny, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Портал о ссылкой на TV Markiza пишет, что полицейские обыскали машину злоумышленника и обнаружили в ней мобильный телефон стрелка. После этого автомобиль увезли.

Также отмечается, что стрелок сообщил полиции, что планировал нападение за несколько дней.

Ранее отмечалось, что операция премьера Фицо прошла успешно.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали.

Президент России Владимир Путин назвал премьера Словакии мужественным и сильным духом.