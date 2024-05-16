Покушавшемуся на жизнь Фицо предъявили обвинение в попытке убийства
- AP
Как сообщает TVnoviny, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.
Портал о ссылкой на TV Markiza пишет, что полицейские обыскали машину злоумышленника и обнаружили в ней мобильный телефон стрелка. После этого автомобиль увезли.
Также отмечается, что стрелок сообщил полиции, что планировал нападение за несколько дней.
Ранее отмечалось, что операция премьера Фицо прошла успешно.
Стрелявшего в Фицо мужчину задержали.
Президент России Владимир Путин назвал премьера Словакии мужественным и сильным духом.