Невролог Хорошев заявил, что энергетики способствуют нарушению циклов сна и бодрствования

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал о вреде энергетических напитков для здоровья.

«Энергетики действуют на организм не очень здорово, потому что они нарушают циклы сна и бодрствования, могут увеличить давление», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, из-за энергетиков организм теряет большой объём жидкости.

«Некоторые водители берут с собой в дорогу пару банок безалкогольных энергетиков, полагая, что, когда они будут зевать, он выпьет и не заснёт за рулём. Это большое заблуждение, потому что риск того, что человек попадёт в аварию, будет гораздо выше», — предупредил Хорошев.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.