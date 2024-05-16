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Семь военных ВСУ выслали из Германии за правоэкстремистскую символику

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Из Германии выслали семерых украинских солдат, проходящих военное обучение в ФРГ, за использование ими правоэкстремистской символики.
Семь военных ВСУ выслали из Германии за правоэкстремистскую символику
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

«Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики были выявлены во время подготовки, которую бундесвер проводил для украинских вооружённых сил», — отмечается в документе.

Уточняется, что немецкие военные немедленно прекратили обучать этих солдат ВСУ, а после они были высланы на Украину.

Ранее ВСУ бросили оружие западного производства и колёсную технику с нацистской символикой при бегстве из освобождённого посёлка Ласточкино.

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