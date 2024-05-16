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Девушка сорвалась со скалы на Быковских порогах на Сахалине

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Несовершеннолетняя девушка сорвалась со скалы и упала на каменный приступок в Сахалинской области, сообщили в СК по региону.
Девушка сорвалась со скалы на Быковских порогах на Сахалине
  • © СК РФ

Инцидент произошёл в среду, 15 мая, на Быковских порогах. 

17-летняя девушка получила травмы, её доставили в больницу. СК проводит доследственную проверку, сообщили в ведомстве. 

По данным региональной пожарно-спасательной службы, пострадавшая отдыхала там вместе с компанией молодых людей. 

«Одна из девушек поскользнулась и сорвалась со скалы, упав с большой высоты на каменный приступок», — пояснили в службе. 

Ранее в результате ДТП с участием автобуса в  Иркутской области пострадали десять человек. 

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