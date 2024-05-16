Девушка сорвалась со скалы на Быковских порогах на Сахалине
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Инцидент произошёл в среду, 15 мая, на Быковских порогах.
17-летняя девушка получила травмы, её доставили в больницу. СК проводит доследственную проверку, сообщили в ведомстве.
По данным региональной пожарно-спасательной службы, пострадавшая отдыхала там вместе с компанией молодых людей.
«Одна из девушек поскользнулась и сорвалась со скалы, упав с большой высоты на каменный приступок», — пояснили в службе.
Ранее в результате ДТП с участием автобуса в Иркутской области пострадали десять человек.