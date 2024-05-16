Девушка сорвалась со скалы на Быковских порогах на Сахалине

Несовершеннолетняя девушка сорвалась со скалы и упала на каменный приступок в Сахалинской области, сообщили в СК по региону.

Инцидент произошёл в среду, 15 мая, на Быковских порогах.

17-летняя девушка получила травмы, её доставили в больницу. СК проводит доследственную проверку, сообщили в ведомстве.

По данным региональной пожарно-спасательной службы, пострадавшая отдыхала там вместе с компанией молодых людей.

«Одна из девушек поскользнулась и сорвалась со скалы, упав с большой высоты на каменный приступок», — пояснили в службе.

Ранее в результате ДТП с участием автобуса в Иркутской области пострадали десять человек.