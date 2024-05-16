Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Приангарье

Десять человек пострадали в результате аварии с участием автобуса в Жигаловском районе Иркутской области.

По предварительным данным, ДТП случилось на 359-м километре трассы Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово на территории Жигаловского района.

«Произошло столкновение автомобиля УАЗ и автобуса Mercedes, следовавшего с вахтовиками подрядной организации в сторону р. п. Жигалово. В результате травмированы восемь пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир отечественного авто», —говорится в заявлении.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в Нижегородской области в ДТП погибли два человека.