СК России возбудил дело против 658 иностранных наёмников на стороне ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наёмников, воюющих на стороне Украины.

Об этом сообщается в Telegram ведомства.

«В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств. Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что каждый преступник должен понести наказание, и поручил продолжить работу по фиксации их противозаконных действий и установлению размера причинённого ущерба.

Ранее СК России предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду.