СК России возбудил дело против 658 иностранных наёмников на стороне ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram ведомства.
«В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств. Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы», — говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что каждый преступник должен понести наказание, и поручил продолжить работу по фиксации их противозаконных действий и установлению размера причинённого ущерба.
Ранее СК России предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду.