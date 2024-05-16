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СК России предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду

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Следственный комитет России предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду и замначальника Генштаба ВСУ Виктору Бокию.
СК России предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины Петру Мехеду
  • © СК РФ

Как говорится в Telegram ведомства, эти лица осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе.

«В результате их преступных действий были ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что принимаются меры к их розыску и аресту.

Ранее Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трёх полковников ВСУ, обвиняемых в массовых убийствах.

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