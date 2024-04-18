Суд заочно арестовал трёх полковников ВСУ по обвинению в массовых убийствах

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трёх полковников ВСУ, обвиняемых в массовых убийствах.

«Удовлетворены ходатайства о заочных арестах в отношении Павла Федосеенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина», — сообщили в суде РИА Новости.

Уточняется, что мера пресечения действует с момента экстрадиции или задержания обвиняемых на территории России.

Ранее СК России предъявил заочные обвинения в массовых убийствах полковникам ВСУ.

Также Басманный суд Москвы заочно арестовал снайпера Георгия Гелашвили — члена «Грузинского легиона», воюющего за Вооружённые силы Украины, — по обвинению в экстремизме и наёмничестве.