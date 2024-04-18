RT в Telegram
Подпишись

СК России предъявил заочные обвинения в массовых убийствах полковникам ВСУ

Короткая ссылка
Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четырём полковникам ВСУ.

«В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал ещё одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача», — сообщили ТАСС в Хамовническом суде Москвы.

Уточняется, что фигуранты дела обвиняются заочно в соответствии с ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). О том, что именно совершили указанные лица, в суде не сообщили.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал снайпера Георгия Гелашвили — члена «Грузинского легиона», воюющего за Вооружённые силы Украины, — по обвинению в экстремизме и наёмничестве.

По данным некоторых СМИ, он является самым молодым грузинским наёмником ВСУ. Как утверждается, в «Грузинский легион» он вступил в возрасте 19 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить