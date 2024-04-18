СК России предъявил заочные обвинения в массовых убийствах полковникам ВСУ

Следственный комитет России предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четырём полковникам ВСУ.

«В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Фёдора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал ещё одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача», — сообщили ТАСС в Хамовническом суде Москвы.

Уточняется, что фигуранты дела обвиняются заочно в соответствии с ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). О том, что именно совершили указанные лица, в суде не сообщили.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал снайпера Георгия Гелашвили — члена «Грузинского легиона», воюющего за Вооружённые силы Украины, — по обвинению в экстремизме и наёмничестве.

По данным некоторых СМИ, он является самым молодым грузинским наёмником ВСУ. Как утверждается, в «Грузинский легион» он вступил в возрасте 19 лет.