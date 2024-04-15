Басманный суд Москвы заочно арестовал грузинского снайпера, воюющего за ВСУ
- АГН «Москва»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Гелашвили меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Гелашвили объявили также в международный розыск.
По данным некоторых СМИ, он является самым молодым грузинским наёмником ВСУ. Как утверждается, в «Грузинский легион» он вступил в возрасте 19 лет.
Ранее стало известно, что ВС России ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.