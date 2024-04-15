Басманный суд Москвы заочно арестовал грузинского снайпера, воюющего за ВСУ

Басманный суд Москвы заочно арестовал снайпера Георгия Гелашвили — члена «Грузинского легиона», воюющего за Вооружённые силы Украины, — по обвинению в экстремизме и наёмничестве.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Гелашвили меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Гелашвили объявили также в международный розыск.

По данным некоторых СМИ, он является самым молодым грузинским наёмником ВСУ. Как утверждается, в «Грузинский легион» он вступил в возрасте 19 лет.

Ранее стало известно, что ВС России ударили по расположению наёмников из Франции в Славянске.