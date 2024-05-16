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Медведев назвал поступок напавшего на Фицо — квинтэссенция русофобской Европы

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал поступок напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо квинтэссенцией русофобской Европы.
Медведев назвал поступок напавшего на Фицо — квинтэссенция русофобской Европы
  • РИА Новости

«Удивительно ли, что впервые за десятилетия покушение в Европе было совершено на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России? Кстати сказать, отнюдь не пророссийского. Просто прагматика и нерусофоба», — написал он в своём Telegram.

По словам Медведева, Фицо олицетворяет часть европейского истеблишмента, которая «не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел». В связи с этим, по его мнению, становится понятно, почему он стал целью покушения.

Зампред Совбеза России подчеркнул, что таких, как Фицо, «в Европе единицы».

«Да, совершивший нападение — лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы — дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи», — подчеркнул Медведев.

Вместе с этим он пожелал Фицо поправиться как можно быстрее.

Ранее стало известно, что операция Фицо длилась 3 часа 40 минут. 

Совершивший покушение на премьер-министра Словакии мужчина рассказал, что сделал это по политическим мотивам.

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