МВД Словакии — о покушении на Фицо: страна почти на пороге гражданской войны

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, говоря о покушении на премьер-министра страны Роберта Фицо, заявил, что страна почти стоит на пороге гражданской войны.

Об этом пишет РИА Новости.

«Нападавший стрелял с ясной политической мотивацией. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов», — сказал он.

Министр подчеркнул, что покушение было политически мотивированным.

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», — добавил он.

По его словам, в соцсетях в настоящий момент наблюдается огромная волна комментариев, полных ненависти.

Ранее стало известно, что операция Фицо длилась 3 часа 40 минут.

Совершивший покушение на премьер-министра Словакии мужчина рассказал, что сделал это по политическим мотивам.