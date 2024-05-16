МВД Словакии — о покушении на Фицо: страна почти на пороге гражданской войны
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«Нападавший стрелял с ясной политической мотивацией. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов», — сказал он.
Министр подчеркнул, что покушение было политически мотивированным.
«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», — добавил он.
По его словам, в соцсетях в настоящий момент наблюдается огромная волна комментариев, полных ненависти.
Ранее стало известно, что операция Фицо длилась 3 часа 40 минут.
Совершивший покушение на премьер-министра Словакии мужчина рассказал, что сделал это по политическим мотивам.