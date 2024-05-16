Депутат Рады Федиенко: уклонистов на Украине ждёт суд без апелляции
- AP
По словам Федиенко, украинский закон о мобилизации предусматривает «решение суда без апелляции», передаёт «СТРАНА.ua».
«Условно говоря, когда ТЦК обратятся в суд, скорее всего, это будет какая-то упрощённая форма обращения — автоматизированная. И суд сразу будет выносить решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют», — сказал народный депутат Рады.
В интервью он добавил, что обжалование решения об отправке мобилизованного на фронт возможно, но это долгий процесс.
Федиенко предположил, что судебных дел будет немного. По его словам, соревноваться с государством таким образом — это «как стрелять себе в голову».
Новый украинский закон о мобилизации вступит в силу 18 мая.
Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что мобилизоваться нужно всей стране.