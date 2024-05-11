Спикер Минобороны Украины Лазуткин: мобилизоваться нужно всей стране

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что мобилизоваться нужно всей стране.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

По его словам, с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, меняется и подход к конфликту.

Лазуткин добавил, что ситуации, когда часть людей воюет, а часть живёт спокойной жизнью, очевидно, приходит конец.

Мобилизоваться необходимо всей Украине, сказал он.

9 мая Владимир Зеленский подписал законопроекты, согласно которым на Украине продлевается мобилизация ещё на 90 дней. Также он продлил военное положение в стране до 11 августа.