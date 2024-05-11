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Спикер Минобороны Украины Лазуткин: мобилизоваться нужно всей стране

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Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что мобилизоваться нужно всей стране.
Спикер Минобороны Украины Лазуткин: мобилизоваться нужно всей стране
  • AP

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

По его словам, с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, меняется и подход к конфликту.

Лазуткин добавил, что ситуации, когда часть людей воюет, а часть живёт спокойной жизнью, очевидно, приходит конец.

Мобилизоваться необходимо всей Украине, сказал он.

9 мая Владимир Зеленский подписал законопроекты, согласно которым на Украине продлевается мобилизация ещё на 90 дней. Также он продлил военное положение в стране до 11 августа.

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