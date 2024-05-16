Силы ПВО России сбили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

«Около 11:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее в МЧС Белгородской области сообщили, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.