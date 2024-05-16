Премьер Словакии Фицо: фрустрация общества выльется в убийство политиков
«На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют Dennik N, Sme и Aktuality (новостные издания. — RT), выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков», — сказал словацкий премьер.
В апрельском видеообращении он подчеркнул, что не преувеличивает «ни на миллиметр».
Ранее полиция Словакии предъявила обвинение в попытке умышленного убийства из мести стрелявшему в Фицо.
По последним данным, состояние премьер-министра стабильное, он находится в больнице.