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Премьер Словакии Фицо: фрустрация общества выльется в убийство политиков

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что фрустрация общества в стране приведёт к убийству политиков. Об этом он рассказал ещё в апреле в видеообращении, которое опубликовано на его странице в соцсети.

«На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют Dennik N, Sme и Aktuality (новостные издания. — RT), выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков», — сказал словацкий премьер. 

В апрельском видеообращении он подчеркнул, что не преувеличивает «ни на миллиметр». 

Ранее полиция Словакии предъявила обвинение в попытке умышленного убийства из мести стрелявшему в Фицо. 

По последним данным, состояние премьер-министра стабильное, он находится в больнице. 

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