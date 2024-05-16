Премьер Словакии Фицо: фрустрация общества выльется в убийство политиков

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что фрустрация общества в стране приведёт к убийству политиков. Об этом он рассказал ещё в апреле в видеообращении, которое опубликовано на его странице в соцсети.

«На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют Dennik N, Sme и Aktuality (новостные издания. — RT), выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков», — сказал словацкий премьер.

В апрельском видеообращении он подчеркнул, что не преувеличивает «ни на миллиметр».

Ранее полиция Словакии предъявила обвинение в попытке умышленного убийства из мести стрелявшему в Фицо.

По последним данным, состояние премьер-министра стабильное, он находится в больнице.