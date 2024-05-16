Над пятью регионами России: средства ПВО ночью сбили 11 украинских БПЛА и три ракеты
МО: над пятью регионами РФ в ночь на 16 мая сбиты 11 БПЛА и три ракеты
- © РИА Новости / Станислав Красильников
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16 мая 2024
Украинское командование перебрасывает неподготовленных бойцов в район Харькова для сдерживания продвижения российских сил на этом участке фронта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, при этом боеспособные подразделения ВСУ располагаются на второй-третьей линиях обороны.
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Артиллерия ВСУ сразу после отступления со своих позиций наносит удары по мирному населению в оставленных населённых пунктах Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
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Дмитрий Песков назвал бесперспективной «мирную» конференцию по Украине в Швейцарии.
«Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно», — сказал официальный представитель Кремля в комментарии «Известиям».Также на russian.rt.com Отвлекающий манёвр: как Швейцария пытается дистанцироваться от украинской «формулы мира»
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что после уничтожения БПЛА в Сухиничском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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Минобороны России сообщило, что средства ПВО в ночь на 16 мая сбили десять украинских БПЛА, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и одну ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У».
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одна ракета тактического комплекса «Точка-У» и один БПЛА над территорией Белгородской области, уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уничтожены один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Калужской области и два БПЛА над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.