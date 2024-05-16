RT в Telegram
Подпишись

Над пятью регионами России: средства ПВО ночью сбили 11 украинских БПЛА и три ракеты

МО: над пятью регионами РФ в ночь на 16 мая сбиты 11 БПЛА и три ракеты

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Дежурные средства ПВО в ночь на 16 мая уничтожили в общей сложности 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У», заявили в Минобороны России. Войска киевского режима пытались атаковать объекты на территориях Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей, а также Крымского полуострова.
Над пятью регионами России: средства ПВО ночью сбили 11 украинских БПЛА и три ракеты
  • © РИА Новости / Станислав Красильников
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 16 мая 2024

    Украинское командование перебрасывает неподготовленных бойцов в район Харькова для сдерживания продвижения российских сил на этом участке фронта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, при этом боеспособные подразделения ВСУ располагаются на второй-третьей линиях обороны.

  • Артиллерия ВСУ сразу после отступления со своих позиций наносит удары по мирному населению в оставленных населённых пунктах Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

  • Дмитрий Песков назвал бесперспективной «мирную» конференцию по Украине в Швейцарии.

    «Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно», — сказал официальный представитель Кремля в комментарии «Известиям».

    Также на russian.rt.com Отвлекающий манёвр: как Швейцария пытается дистанцироваться от украинской «формулы мира»

  • Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в преддверии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    Также на russian.rt.com «Всеобъемлющее партнёрство»: какие вопросы обсудят Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Китае

  • Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что после уничтожения БПЛА в Сухиничском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. 

  • Минобороны России сообщило, что средства ПВО в ночь на 16 мая сбили десять украинских БПЛА, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и одну ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У».

    «Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одна ракета тактического комплекса «Точка-У» и один БПЛА над территорией Белгородской области, уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уничтожены один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Калужской области и два БПЛА над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

Загрузить ещё
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить