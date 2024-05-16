Десять БПЛА нейтрализованы над Крымом, Брянской, Калужской и Тульской областями
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уничтожены один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Калужской области и два БПЛА над территорией Тульской области», — заявили в ведомстве.
Также средства ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету «Точка-У» и один БПЛА над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя пострадали в Шебекине в результате атаки ВСУ.