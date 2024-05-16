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Гладков: два мирных жителя пострадали в Шебекине в результате атаки ВСУ

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Два мирных жителя пострадали в Шебекине Белгородской области в результате обстрела города ВСУ из РСЗО. ⠀

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины осколочное ранение спины», — сказал он.

Отмечается, что бригадами скорой пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Белгорода.

Также различные повреждения были зафиксированы в восьми частных жилых домах.

Кроме того, осколками было посечено четыре автомобиля.

Ранее средства ПВО уничтожили авиабомбы HAMMER в Белгородской области.

Также беспилотник ВСУ атаковал строителей в Курской области.

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