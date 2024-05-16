Гладков: два мирных жителя пострадали в Шебекине в результате атаки ВСУ
Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
«У одного мужчины осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины осколочное ранение спины», — сказал он.
Отмечается, что бригадами скорой пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Белгорода.
Также различные повреждения были зафиксированы в восьми частных жилых домах.
Кроме того, осколками было посечено четыре автомобиля.
Ранее средства ПВО уничтожили авиабомбы HAMMER в Белгородской области.
Также беспилотник ВСУ атаковал строителей в Курской области.
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