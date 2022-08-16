Диетолог Грэйс заявила, что тыкву нельзя есть при гастрите

Эксперт по правильному питанию Анна Грэйс дала советы по употреблению тыквы.

В беседе с Пятым каналом она заявила, что тыквенные блюда противопоказаны при гастрите, воспалениях ЖКТ, аллергии и индивидуальной непереносимости, сильной форме диабета, панкреатите, камнях в почках и желчном пузыре.

«Тыква содержит много витаминов и минералов, однако людям с гастритом и пониженной кислотностью следует от неё воздержаться — этот продукт ощелачивает организм, что усиливает кислую среду. Из-за высокого содержания гликемического индекса овощ провоцирует скачки концентрации сахара в крови, поэтому диабетикам тоже не стоит его есть», — пояснила Грэйс.

Она добавила, что блюда из сырой тыквы не стоит есть детям младшего возраста и пожилым людям.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.