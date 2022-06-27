В Севастополе подтвердили 13 случаев COVID-19 за сутки

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В Севастополе подтвердили 13 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Севастополе подтвердили 13 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 85 024.

На прошлой неделе число новых случаев коронавируса в Севастополе снизилось почти в два раза по сравнению с предыдущей.

«По ковиду у нас ситуация спокойная и даже немного радует. Потому что у нас за прошлую неделю 65 случаев, за позапрошлую — 123 случая», — заявила на аппаратном совещании в правительстве города начальник отдела Роспотребнадзора Анна Мелюх. Об этом сообщает «Новый Севастополь».

В городе развёрнуто 134 койки для пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.

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