Сомнолог Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы

Врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.

«Лечат постковидную бессонницу стандартными способами. Рекомендуется регулярная физическая нагрузка — подчеркну — в щадящем режиме, пребывание на свежем воздухе, комплексы витаминов и минералов, ориентированные на поддержание деятельности нервной системы, нормализацию режима сон-бодрствование», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в более тяжёлых случаях может потребоваться медикаментозное лечение, сеансы психотерапии.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.