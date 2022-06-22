Сомнолог Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы

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Врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.
Сомнолог Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы
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«Лечат постковидную бессонницу стандартными способами. Рекомендуется регулярная физическая нагрузка — подчеркну — в щадящем режиме, пребывание на свежем воздухе, комплексы витаминов и минералов, ориентированные на поддержание деятельности нервной системы, нормализацию режима сон-бодрствование», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в более тяжёлых случаях может потребоваться медикаментозное лечение, сеансы психотерапии.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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