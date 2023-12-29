Бренд-шеф Кузнецов назвал правила сохранения салатов свежими после застолья
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Прежде всего не стоит оставлять блюда на столе до утра, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
«При комнатной температуре в течение пары часов в тарелке образуются бактерии и начинают активно размножаться», — предупредил Кузнецов.
Бренд-шеф порекомендовал заправлять закуски майонезом непосредственно перед употреблением, а в холодильнике сохранять их в незаправленном виде — так ингредиенты не размокнут, не дадут сок и сохранят свежесть.
В незаправленном виде салат может сохраняться в холодильнике ещё несколько дней, заключил эксперт.
Ранее диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, блогер Лилия Стародубцева рассказала об альтернативах традиционному салату оливье.