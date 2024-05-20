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Мантуров: мощный атомный ледокол «Россия» планируют построить к 2030 году

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Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что самый мощный атомный ледокол в мире под названием «Россия» должен быть построен ориентировочно к 2030 году.
Мантуров: мощный атомный ледокол «Россия» планируют построить к 2030 году
  • РИА Новости

«Самый мощный ледокол, который сегодня строится на «Звезде» (судостроительный комплекс. — RT), единственный в своём роде в мире — 120 мегаватт — «Россия», который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году», — заявил он на совещании вице-премьеров с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как уточняет РИА Новости, «Россия» — головной атомоход проекта 10510 (изначально ввод этого судна в эксплуатацию был запланирован на 2027 год).

Всего в России планируется построить три таких атомных ледокола.

Ранее глава северного командования Пентагона (NORTHCOM) Грегори Гийо отметил, что имеющиеся в США планы по строительству ледокольного флота не позволяют преодолеть многократное отставание от России.

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