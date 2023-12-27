Диетолог Стародубцева рассказала об альтернативах салату оливье

Диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, блогер Лилия Стародубцева рассказала об альтернативах традиционному салату оливье.

Картофель можно смело заменить на авокадо, а вместо мяса использовать индейку, обжаренную на небольшом количестве горчичного масла, заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Специалист также посоветовала в качестве заправки использовать домашний майонез и горчицу.

«И самое интересное — привычный горошек заменяем очень мелко нарезанной пекинской капустой. Это очень вкусно. Из привычных ингредиентов берём соленые огурчики, варёную морковь и яйца. Такой салат богат клетчаткой, не перегружает ЖКТ и не заставит вас на утро пожалеть о съеденном», — заключила диетолог.

Ранее диетолог, консультант FITKIT Евгения Белюга посоветовала не стремиться съесть всё и сразу в новогоднюю ночь.