Диетолог Белюга посоветовала не голодать весь день в преддверии новогодней ночи
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«Очень многие в предпраздничной суете забывают полноценно позавтракать и пообедать, садясь за стол с пустым желудком и голодными глазами. Так делать не стоит, потому что вечером, в процессе употребления пищи, будет трудно почувствовать, как постепенно нарастает сытость, и захочется съесть всё подряд в большом количестве», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, совсем отказываться от любимых блюд не стоит, но и заедать свиные стейки салатами с майонезом тоже нежелательно.
Белюга рекомендовала заранее составить сбалансированное меню.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.