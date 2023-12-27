Диетолог Белюга посоветовала не голодать весь день в преддверии новогодней ночи

Диетолог, консультант FITKIT Евгения Белюга посоветовала не стремиться съесть всё и сразу в новогоднюю ночь. По её словам, не стоит голодать в течение дня в преддверии праздника.

«Очень многие в предпраздничной суете забывают полноценно позавтракать и пообедать, садясь за стол с пустым желудком и голодными глазами. Так делать не стоит, потому что вечером, в процессе употребления пищи, будет трудно почувствовать, как постепенно нарастает сытость, и захочется съесть всё подряд в большом количестве», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, совсем отказываться от любимых блюд не стоит, но и заедать свиные стейки салатами с майонезом тоже нежелательно.

Белюга рекомендовала заранее составить сбалансированное меню.

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