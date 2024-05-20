Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента Ибрагим Раиси.

«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолёта президента Исламской Республики Иран его превосходительства Сейеда Ибрагима Раиси и сопровождавших его официальных лиц. Это большая потеря для Ирана», — заявил Мишустин.

Его слова приводятся на сайте правительства России.

Утром 20 мая стало известно о гибели президента Раиси и сопровождавшей его делегации при крушении вертолёта. Среди погибших также глава МИД Амир Абдоллахиян.

В Иране объявлен пятидневный траур.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что тщательное расследование крушения вертолёта, в котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси, позволит установить истинные причины случившегося.