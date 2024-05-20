Симоньян: в России нужно «справедливизировать» распределение доходов и расходов

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратила внимание на разницу в доходах военных в зоне спецоперации на Украине и заявила о необходимости «справедливизировать» распределение доходов и расходов.

Симоньян напомнила, что в ходе спецоперации люди кладут свои жизни на алтарь Родины.

«Довольно часто встречаюсь с офицерами, с Героями России. Первое, на что они обращают внимание, когда мы заканчиваем обсуждать собственно вопросы военные, как там, в поле, как на фронтах, они постоянно говорят об одной и той же несправедливости», — сказала она в эфире канала «Россия 1».

Так, один из коллег Симоньян рассказал историю о кадровом офицере, который пожаловался, что «кадровые офицеры на фронте получают меньше, чем только что пришедший контрактник и мобилизованный». В этой ситуации нужно наводить порядок, подчеркнула главред RT.

По её словам, это касается не только армии, но и всей страны.

«Нам надо справедливизировать распределение доходов и расходов в стране. Нам нужна не конфискация, не экспроприация никоим образом, конечно же. Нам нужна справедливизация этого всего», — заявила главред RT.

В феврале президент Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции должны быть равны в правах.