Путин: все участники СВО должны быть равны в правах

Участники специальной военной операции должны быть равны в правах. С заявлением об этом выступил 2 февраля президент России Владимир Путин.

Одна из участниц проходящего в Туле форума «Всё для победы» заявила, что семьи мобилизованных обладают льготами, которых нет у родных военнослужащих, заключивших контракт. Она поинтересовалась у Путина, можно ли уравнять всех в правах.

«Конечно, я много раз говорил о том, что все должны быть равны в правах. Все, кто воюет. Какая государству разница, по какой линии человек попал в зону боевых действий? Конечно, все должны быть абсолютно идентичны, эти права», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что в Государственную думу внесли законопроект о льготах для вдов бойцов СВО, не состоящих в браке.