RT в Telegram
Подпишись

Путин: все участники СВО должны быть равны в правах

Короткая ссылка
Участники специальной военной операции должны быть равны в правах. С заявлением об этом выступил 2 февраля президент России Владимир Путин.
Путин: все участники СВО должны быть равны в правах
  • РИА Новости

Одна из участниц проходящего в Туле форума «Всё для победы» заявила, что семьи мобилизованных обладают льготами, которых нет у родных военнослужащих, заключивших контракт. Она поинтересовалась у Путина, можно ли уравнять всех в правах.

«Конечно, я много раз говорил о том, что все должны быть равны в правах. Все, кто воюет. Какая государству разница, по какой линии человек попал в зону боевых действий? Конечно, все должны быть абсолютно идентичны, эти права», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что в Государственную думу внесли законопроект о льготах для вдов бойцов СВО, не состоящих в браке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить